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«Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» благодаря дублю Берича

«Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» благодаря дублю Берича
Футбол / Франция

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар». Обслуживал матч арбитр Жереми Стина.

Счёт был открыт на 2-й минуте. Автором гола стал Роберт Берич, которому ассистировал Пьер-Ив Полома. На 10-й минуте преимущество хозяев увеличил всё тот же Берич, оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Вахби Хазри.

«Сент-Этьен», набрав 59 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание команды от третьего места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет три очка. «Тулуза» (36) осталась на 15-м месте в таблице.

Франция - Лига 1. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 – Берич – 2, 2:0 – Берич – 10
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