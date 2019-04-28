К. Рамирес: повезло, что уехал в Европу до достижения возраста призыва в армию

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, как ему удалось уклониться от службы в армии.

«Мне повезло, я уехал из Эквадора в Европу ещё до того, как достиг возраста призыва в армию, а то ушёл бы служить, и неизвестно, как бы дальше сложилась моя спортивная карьера. В то время служба ещё была обязательной. Никто не спрашивал, хочешь ты служить или не хочешь, забирали всех подряд. Сейчас такого уже нет, законы изменились», — рассказал Рамирес в интервью пресс-службе «Краснодара».

Ранее Рамирес выступал за эквадорский «Индепендьенте», немецкие «Фортуну», «Нюрнберг» и венгерский «Ференцварош». В текущем сезоне в 32 играх за «Краснодар» он отметился 2 результативными передачами.