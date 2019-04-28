«Вильярреал» не смог обыграть последнюю команду Примеры «Уэску»

Завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Итоговый счёт игры — 1:1.

Первыми в матче отличились хозяева. На 30-й минуте результативным ударом отметился их полузащитник Пабло Форнальс. Гости смогли сравнять счёт за 12 минут до истечения основного времени встречи. Гол на счету форварда Луиса Авилы. Игру «Уэска» заканчивала в численном меньшинстве. С поля на 90+2-й минуте был удалён защитник Хорхе Пулидо.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Вильярреал» занимает 14-е место с 40 очками в активе. «Уэска» располагается на последнем 20-м месте с 30 очками. В следующем туре «Вильярреал» отправится в гости к «Реалу», а «Уэска» дома будет принимать «Валенсию».