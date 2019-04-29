Футбольная ассоциация Чехии — о гибели Шураля: мы никогда тебя не забудем, Пепа!

Футбольная ассоциация Чехии в своём «твиттере» выступила с заявлением на тему гибели полузащитника сборной страны и «Аланьяспора» Йосефа Шураля.



«Ассоциация с большим сожалением и скорбью приняла новость о трагической гибели в Турции Йосефа Шураля. Мы никогда тебя не забудем, Пепа!» — говорится в заявлении.



Ранее стало известно, что Шураль погиб в результате ДТП с автобусом, на котором он вместе с одноклубниками ехал домой после гостевого матча чемпионата Турции. В инциденте также серьёзно пострадали семеро футболистов.



Шураль перешёл в «Аланьяспор» в этом году и успел провести в составе команды 9 матчей в чемпионате Турции, отметившись 1 голом. Ранее хавбек, которому было 28 лет, выступал на родине за такие клубы, как «Зброёвка», «Слован» и «Спарта». С 2013 года Йосеф вызывался в сборную Чехии.

Футболист сборной Чехии погиб в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»