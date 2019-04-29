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Стала известна причина ДТП, в котором погиб футболист сборной Чехии

Стала известна причина ДТП, в котором погиб футболист сборной Чехии
Футбол / Прочие турниры

Президент «Аланьяспора» Хасан Чавушолу поделился подробностями ДТП с автобусом, в котором находились несколько футболистов команды.

«Согласно информации, которую я получил от полиции, в автобусе было два водителя. Оба уснули перед ДТП», — цитирует Чавушолу Dailysabah.com.

Ранее стало известно, что футболисты «Аланьяспора» попали в аварию по пути с гостевого матча чемпионата Турции с «Кайсериспором» (1:1). Игроки ехали домой на автобусе, однако незадолго до прибытия произошло ДТП. В инциденте серьёзно пострадали и получили серьёзные травмы семеро футболистов, а один – полузащитник Йосеф Шураль – погиб, несмотря на старания врачей, пытавшихся спасти его жизнь в больнице.

Шураль перешёл в «Аланьяспор» в этом году. Ранее 28-летний хавбек выступал на родине за «Зброёвку», «Слован» и «Спарту». С 2013 года Йосеф вызывался в сборную Чехии.

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