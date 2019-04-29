«Милан» в ближайшие часы может уволить Гаттузо

Руководство «Милана» может принять решение об увольнении главного тренера Дженнаро Гаттузо в ближайшие несколько часов, сообщает Calciomercato. Накануне «россонери» потерпели поражение в Серии А от «Торино» со счётом 0:2.

Издание отмечает, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, но позиции Гаттузо серьёзно ослабли после неудачи в Турине.

После 34 туров подопечные Гаттузо занимают в турнирной таблице чемпионата Италии шестое место, отставая от четвёртой позиции, дающей право на участие в Лиге чемпионов, на два очка.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Милан» включил главного тренера «Челси» Маурицио Сарри в свой шорт-лист кандидатов на замену нынешнему наставнику.

Турнирная таблица чемпионата Италии.