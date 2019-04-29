Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о Шурале

Игроки, выступающие в турецкой Суперлиге, почтут память погибшего полузащитника «Аланьяспора» Йосефа Шураля.



Как сообщает пресс-служба федерации футбола Турции, все матчи первенства, которые пройдут в период с 29 апреля по 6 мая, начнутся с минуты молчания в память о чешском хавбеке.



Ранее стало известно, что футболисты «Аланьяспора» попали в аварию по пути с гостевого матча чемпионата Турции с «Кайсериспором» (1:1). Игроки ехали домой на автобусе, однако незадолго до прибытия произошло ДТП. В инциденте серьёзно пострадали и получили серьёзные травмы семеро футболистов, а Шураль погиб, несмотря на старания врачей, пытавшихся спасти его жизнь в больнице.



Шураль перешёл в «Аланьяспор» в этом году. Ранее 28-летний хавбек выступал на родине за «Зброёвку», «Слован» и «Спарту». С 2013 года Йосеф вызывался в сборную Чехии.

Стала известна причина ДТП, в котором погиб футболист сборной Чехии