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«Арсенал» разгромил «Оренбург» и поднялся на 3-е место в молодёжном первенстве

«Арсенал» разгромил «Оренбург» и поднялся на 3-е место в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ

В 26-м туре молодёжного первенства «Оренбург» принимал тульский «Арсенал». Матч состоялся на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился победой гостей со счётом 3:0.

«Оружейникам» удалось отличиться уже на 8-й минуте – гол забил нападающий Гурам Аджоев. Спустя три минуты гости удвоили преимущество усилиями защитника Александра Осипова. В середине первого тайма, на 25-й минуте, «Арсенал» довёл счёт до разгромного после точного удара форварда Артёма Максименко.

«Арсенал» набрал 50 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. Теперь «оружейники» уступают лишь ЦСКА (64) и «Спартаку», в активе которого столько же очков и игра в запасе. «Оренбург» (15) расположился на 15-й строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 26-й тур
29 апреля 2019, понедельник. 11:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
0 : 3
Арсенал-мол.
Тула
0:1 – Аджоев – 8, 0:2 – Осипов – 11, 0:3 – Максименко – 25
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