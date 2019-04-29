«Арсенал» разгромил «Оренбург» и поднялся на 3-е место в молодёжном первенстве

В 26-м туре молодёжного первенства «Оренбург» принимал тульский «Арсенал». Матч состоялся на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился победой гостей со счётом 3:0.



«Оружейникам» удалось отличиться уже на 8-й минуте – гол забил нападающий Гурам Аджоев. Спустя три минуты гости удвоили преимущество усилиями защитника Александра Осипова. В середине первого тайма, на 25-й минуте, «Арсенал» довёл счёт до разгромного после точного удара форварда Артёма Максименко.



«Арсенал» набрал 50 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. Теперь «оружейники» уступают лишь ЦСКА (64) и «Спартаку», в активе которого столько же очков и игра в запасе. «Оренбург» (15) расположился на 15-й строчке.