Экс-игрок «Ахмата» Владимир Ильин: в чемпионской гонке болел за «Динамо»

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Владимир Ильин признался, что в чемпионской гонке РПЛ сезона-2023/2024 болел за московское «Динамо». Напомним, титул выиграл «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз за последние шесть лет.

«За кого болел в чемпионской гонке? За «Динамо». Импонируют игра Тюкавина и работа Лички. Плюс команда уже давно не выигрывала чемпионат», — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне-2023/2024 Ильин провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на счету 32-летнего форварда восемь игр в Фонбет Кубке России, в которых он забил пять голов. Авторитетный интернет портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Владимира в € 800 тыс.