Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ахмата» Владимир Ильин: в чемпионской гонке болел за «Динамо»

Экс-игрок «Ахмата» Владимир Ильин: в чемпионской гонке болел за «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Владимир Ильин признался, что в чемпионской гонке РПЛ сезона-2023/2024 болел за московское «Динамо». Напомним, титул выиграл «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз за последние шесть лет.

«За кого болел в чемпионской гонке? За «Динамо». Импонируют игра Тюкавина и работа Лички. Плюс команда уже давно не выигрывала чемпионат», — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне-2023/2024 Ильин провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на счету 32-летнего форварда восемь игр в Фонбет Кубке России, в которых он забил пять голов. Авторитетный интернет портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Владимира в € 800 тыс.

Материалы по теме
Владимир Ильин: со своей семьёй чувствовал себя комфортно в Грозном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android