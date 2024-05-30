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Радченко: у «Балтики» очень хороший шанс побороться за Кубок России в Суперфинале

Радченко: у «Балтики» очень хороший шанс побороться за Кубок России в Суперфинале
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой». Матч пройдёт 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы видели, как «Балтика» играла против «Зенита». Был положительный результат для «Балтики». Питерцам надо серьёзно отнестись к этой игре, это финал. На таких стадиях всегда результат 50 на 50. У «Балтики» очень хороший шанс побороться за Кубок. Они сделают всё возможное. Думаю, это будет дуэлью тренеров.

Но в РПЛ в конце «Балтике» не хватило. Глубина состава была не та, чтобы играть в двух турнирах. Немного не хватило очков, чтобы остаться в РПЛ. Жаль, но команда приятно удивила во второй половине сезона. Мы увидели хороших игроков. Например, Козлова — воспитанника «Зенита». Так что это всё в актив команде», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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