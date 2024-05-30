Карсаков — о возможном уходе Игнашевича из «Балтики»: нужно поступать по-мужски

Бывший футболист Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России «Балтика» — «Зенит», а также высказался о возможной отставке главного тренера калининградского клуба Сергея Игнашевича.

«Конечно же, у «Балтики» нет шансов в матче Суперфинала Кубка России с «Зенитом». Мне жалко «Балтику» и Игнашевича из-за вылета в Первую лигу.

Что касается возможного ухода Игнашевича из «Балтики», то нужно поступать по-мужски и быть с командой до конца. Ты из Первой лиги вывел команду в РПЛ, а теперь хочешь её покинуть. Я считаю, что так неправильно и нельзя», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» и «Зенит» сыграют в Суперфинале Кубка России 2 июня.