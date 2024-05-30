«Достал телефон — штраф». Гарре — о разнице между поведением игроков в России и Аргентине

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о дисциплине и поведении российских и аргентинских футболистов.

— Мансилья говорил, что не понимает, когда русские игроки сидят за столом в телефонах. Что думаешь?

— В Аргентине, если ты сидишь за столом с командой, ты не должен пользоваться телефоном. Это знак уважения. Достал телефон — штраф. Ведь ты можешь побыть с командой, узнать, что они думают. В аргентинских командах очень важны хорошие отношения между игроками. Мы проводим с одноклубниками и тренерами больше времени, чем с семьёй. Но это вопрос различных культур и стиля жизни в России и Аргентине, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.