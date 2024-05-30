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Шикунов: смена Юрана в «Пари НН» на Илича — идиотизм, серб не понимает, что происходит

Шикунов: смена Юрана в «Пари НН» на Илича — идиотизм, серб не понимает, что происходит
Саша Илич
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о смене тренера в «Пари Нижний Новгород». Ранее Сергей Юран покинул клуб, на должность главного тренера нижегородцев был назначен Саша Илич.

«Пари НН» давно находится в ужасном состоянии. Смена Юрана на Илича — идиотизм. Привести серба в Россию, где он не понимает, что происходит. Руководству команды надо было дождаться хотя бы конца сезона, чтобы принимать решение по тренеру. Но по итогу «Пари НН» получил результат. Езжай теперь в Тулу и выгрызай там матч», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Пари НН» проиграл «Акрону» в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге со счётом 1:2.

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