Погребняк: верю, что «Урал» повторит стратегию «Бохума», который тоже проиграл первый матч

Бывший футболист «Урала» Павел Погребняк поделился ожиданиями от второго переходного матча за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором екатеринбуржцы встретятся с тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске в субботу, 1 июня. Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

«Шансы действительно невелики, но я верю, что «шмели» сумеют повторить стратегию «Бохума», который так же потерпел поражение в первом матче», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 29 мая, в первом переходном матче в Екатеринбурге «Акрон» одержал победу со счётом 2:0. Отличились защитник Неманья Анджелкович и полузащитник Кирилл Данилин.