Осинькин: по техническому потенциалу Глушенков в перспективе мог бы играть в «Барселоне»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин полагает, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков мог бы заиграть в «Барселоне».

«Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы там играть. Но чтобы играть в «Барселоне» прямо сейчас, он должен сделать ещё один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.