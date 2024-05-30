«Не всё зависит от нас». Осинькин — о будущем Гарре

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об аргентинском нападающем Бенхамине Гарре. Специалист отметил, что Гарре мог покинуть клуб уже осенью 2023 года, так как к нему был значительный интерес из Европы.

«Осень нас подготовила к тому, что мы могли остаться без него. Гарре приехал из Аргентины, потому что хотел здесь расти. Он выбрал наш проект, чтобы у него был трамплин. Осенью у него получилось показать себя, сейчас произошла маленькая перезагрузка, но я видел его отношение и одержимость в работе — это очень большой профессионал. Мы, конечно, готовы к тому, чтобы он и дальше играл за нас, показать его другим клубам ещё лучше, но не всё зависит от нас», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 23-летний Бенхамин Гарре провёл 20 матчей, в которых забил девять мячей и оформил две голевые передачи.