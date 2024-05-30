Александр Медведев заявил, что «Зенит» не будет проводить чемпионский парад

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые не будут проводить чемпионский парад.

— Планируется ли у «Зенита» чемпионский парад?

— Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад, — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России. Для команды Сергея Семака этот титул стал шестым подряд. В Суперфинале Фонбет Кубка России сине-бело-голубые сыграют с калининградской «Балтикой». Игра состоится в воскресенье, 2 июня, и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени.