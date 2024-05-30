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Гарре рассказал, с кем из футболистов общался в «Манчестер Сити»

Гарре рассказал, с кем из футболистов общался в «Манчестер Сити»
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Аргентинский вингер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, с кем из футболистов общался в «Манчестер Сити». Напомним, футболист находился в структуре английского гранда и выступал за молодёжную команду.

«На второй год уже тренировался с основной командой, всё налаживалось. В тот момент было много ребят в команде, кто говорил на испанском, мы хорошо общались, например, с Эриком Гарсией и Адрианом Бернабе. С ребятами из Англии тоже были хорошие отношения. Одним из тех, с кем много общался, был Фил Фоден. У него были отличные отношения с иностранцами. Он хотел, чтобы они хорошо чувствовали себя в команде», — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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