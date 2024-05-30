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Бенхамин Гарре рассказал о проблемах с русским языком

Бенхамин Гарре рассказал о проблемах с русским языком
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о проблемах с русским языком.

— Есть вещи, к которым ещё не можешь привыкнуть в России?
— Язык! Моё обучение продвигается очень плохо.

— По-русски ещё не говоришь?
— Пока нет. Я понимаю, но знаю очень мало слов. Стараюсь учить, но это очень сложно! Я говорил с другими аргентинцами, они считают, что очень сложно выучить русский. У моей дочери есть в садике учителя из Панамы, Колумбии и Африки. Они говорят: чтобы научиться хорошо говорить на русском, потребуется упорно заниматься примерно два года. Но у нас в клубе ребята говорят на английском, испанском. Русские игроки тоже знают английский, поэтому мы спокойно общаемся, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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