Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о проблемах с русским языком.

— Есть вещи, к которым ещё не можешь привыкнуть в России?

— Язык! Моё обучение продвигается очень плохо.

— По-русски ещё не говоришь?

— Пока нет. Я понимаю, но знаю очень мало слов. Стараюсь учить, но это очень сложно! Я говорил с другими аргентинцами, они считают, что очень сложно выучить русский. У моей дочери есть в садике учителя из Панамы, Колумбии и Африки. Они говорят: чтобы научиться хорошо говорить на русском, потребуется упорно заниматься примерно два года. Но у нас в клубе ребята говорят на английском, испанском. Русские игроки тоже знают английский, поэтому мы спокойно общаемся, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.