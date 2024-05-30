Агент Сафонов: футбольный боженька дал «Динамо» многое, а потом сказал — хватит

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о «Динамо», которое по итогам сезона-2023/2024 упустило чемпионский титул и опустилось на третью строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Возможно, перегорели, не справились с грузом ответственности. Но хочу отметить, что в последних матчах с «Балтикой» и «Крыльями Советов» «Динамо» выглядело не очень хорошо. Где-то им прилично фартило, побеждали в тех матчах, которые не должны были выигрывать. Футбольный боженька, так скажем, давал им слишком многое. А в последнем туре сказал: «Хватит!» и не позволил стать чемпионами», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 чемпионом России стал «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли тутул в шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар». Лучшим игроком Российской Премьер-Лиги был признан нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.