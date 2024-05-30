Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Оливейра: не скажу, что мы — народная команда

Тренер «Зенита» Оливейра: не скажу, что мы — народная команда
Комментарии

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра, входящий в тренерский штаб Сергея Семака, ответил на вопрос, считает ли он сине-бело-голубых народной командой. Бразильский специалист не стал называть «Зенит» народной командой, но подчеркнул доминацию петербуржцев в Российской Премьер-Лиге, упомянув шесть чемпионств.

«Зенит» – народная команда? Не скажу так. «Зенит» – команда из Санкт-Петербурга, которая выигрывает чемпионство шестой раз подряд, и я работаю в этой команде. А кто народная команда – я не знаю», – приводит слова Виллиама де Оливейры интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В сезоне-2023/2024 судьба чемпионского титула решилась в последнем туре РПЛ.

Материалы по теме
«Зенит» — чемпион, но ему не избежать перестройки
«Зенит» — чемпион, но ему не избежать перестройки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android