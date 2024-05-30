Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Крыльев» Гарре рассказал, как попал в «Манчестер Сити»

Футболист «Крыльев» Гарре рассказал, как попал в «Манчестер Сити»
Комментарии

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, как попал в молодёжную команду «Манчестер Сити».

— Как ты оказался в молодёжке «Сити»?
— Я был в аргентинском «Велесе», где начинал свой путь. В 15 лет со мной связались, чтобы заключить предварительное соглашение с «Сити», так как я был ещё маленьким и с итальянским паспортом. В 16 лет, имея итальянский паспорт, я смог оказаться в «Сити». В «Велесе» на тот момент у меня не было контракта, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, самарские «Крылья Советов», в составе которых выступает Гарре, завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ. Команда набрала 41 очко за 30 сыгранных матчей.

Материалы по теме
«Не вижу причин отказываться от российского паспорта». Гарре не бросит Самару ради топов?
Эксклюзив
«Не вижу причин отказываться от российского паспорта». Гарре не бросит Самару ради топов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android