Футболист «Крыльев» Гарре рассказал, как попал в «Манчестер Сити»

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, как попал в молодёжную команду «Манчестер Сити».

— Как ты оказался в молодёжке «Сити»?

— Я был в аргентинском «Велесе», где начинал свой путь. В 15 лет со мной связались, чтобы заключить предварительное соглашение с «Сити», так как я был ещё маленьким и с итальянским паспортом. В 16 лет, имея итальянский паспорт, я смог оказаться в «Сити». В «Велесе» на тот момент у меня не было контракта, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, самарские «Крылья Советов», в составе которых выступает Гарре, завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ. Команда набрала 41 очко за 30 сыгранных матчей.