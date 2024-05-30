Красножан высказался о предстоящих матчах женской сборной России с Уругваем

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о предстоящих товарищеских матчах с национальной командой Уругвая. Встречи состоятся 31 мая и 3 июня. Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в уругвайском городе Монтевидео с 25 мая по 6 июня.

«Уругвай – достойный соперник с поставленной, организованной игрой. Как и все южноамериканские команды, он силён в плане самоотдачи, единоборств. Большинство игроков – легионеры, представляющие клубы Испании, Бразилии, Португалии, хорошо оснащены технически. Состав опытный. Нам предстоит серьёзное испытание», — приводит слова Красножана официальный сайт Российского футбольного союза.

Сборная Уругвая занимает 69-е место в рейтинге ФИФА.