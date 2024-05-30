Погребняк: решение об отставке Гончаренко правильное — будет эмоциональный всплеск

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк отреагировал на отставку Виктора Гончаренко с должности главного тренера «Урала».

«Что касается отставки Гончаренко, то знаю, что были длительные дебаты после матча с «Акроном». Думаю, решение об отставке правильное — перед ответной игрой будет дополнительный эмоциональный всплеск», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, об увольнении Гончаренко «Урал» объявил сегодня, 30 мая. Накануне «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.