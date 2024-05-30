Владимир Ильин: со своей семьёй чувствовал себя комфортно в Грозном

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Владимир Ильин рассказал, что комфортно чувствовал себя в Грозном.

– Почему «Ахмат» решил не продлевать со мной контракт? Это было по обоюдному желанию.

– Какое у вас впечатление осталось от города?

– Очень хорошее впечатление от города и людей. Я со своей семьёй чувствовал себя комфортно в Грозном. И город стремительно развивается: за четыре года моего пребывания произошли огромные изменения, — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне-2023/2024 Ильин провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на счету 32-летнего форварда восемь игр в Фонбет Кубке России, в которых он забил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Владимира в € 800 тыс.