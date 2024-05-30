Александр Бубнов оценил возможные перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил потенциальный переход российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал трансфер с «Краснодаром» и завершит сделку в июне. Отмечалось, что Матвей Сафонов подпишет контракт сроком до 2029 года.

«Даже если Матвею не удастся выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы, он всё равно получит бесценный опыт тренировок со звёздами первой величины. Но игровую практику ему обязательно дадут. Плотный календарь вынуждает делать ротацию. В «ПСЖ» часто выпускают резервных голкиперов на матчи внутренних кубков, так что у россиянина обязательно будут шансы подсидеть конкурента», — приводит слова Бубнова Sportbox.