Гарре: в первый год в «Манчестер Сити» бывший клуб доставлял много проблем

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился воспоминаниями о переезде в молодёжную команду «Манчестер Сити» из Аргентины.

— Было сложно переехать жить на другой континент?

— В тот момент — да. Но я был очень счастлив, что такое происходило в моей жизни. Тогда я переехал один, жил на базе с другими иностранцами и не говорил на английском. Началась новая сложная жизнь. Я старался быстро адаптироваться, но это было нелегко. В мой первый год в «Сити» «Велес», где я играл раньше, доставлял много проблем. Там жаловались: хотели больше денег, чем они заслуживали. Поэтому я не играл восемь месяцев. Тренировался целую неделю, но не играл, хотя мечтал об этом. Очень сложный период, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.