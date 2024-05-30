Вратарь «Факела» Беленов: приятно, что мы остались в РПЛ и сотворили историю

Голкипер «Факела» Александр Беленов заявил, что ему было приятно принять участие в истории, которую сотворил воронежский клуб. Напомним, в субботу, 25 мая, «Факел» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги и завершил сезон-2023/2024 на 11-м месте в турнирной таблице.

«Было тяжело — у «Ахмата» хорошая линия атаки. Но мы давили, имели больше моментов, все видели, какая была самоотдача. Многие ложились под мяч, сводило ноги. Все бились за результат и за Воронеж в целом. Приятно, что мы остались в РПЛ и сотворили новую историю для Воронежа, в которой я тоже поучаствовал», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

Напомним, 37-летний Беленов выступает за «Факел» с 2023-го. Ранее в своей карьере российский голкипер представлял такие команды, как «Рубин», «Уфа», «Анжи», «Кубань» и московский «Спартак».