«Марсель» установил контакт с Чаловым, но договорённостей пока нет — Хачатрян

Французский «Марсель» установил контракт с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым и его представителями, но пока не достиг никаких договорённостей. Истекающий через год контракт футболиста может подтолкнуть руководство московского клуба к продаже форварда, сообщает известный журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что «Марсель» открыл переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера Чалова. Фёдор — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года.

Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.