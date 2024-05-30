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Гендиректор «Боруссии» Ватцке: € 103 млн за Беллингема? «Реал» заплатил гораздо больше

Гендиректор «Боруссии» Ватцке: € 103 млн за Беллингема? «Реал» заплатил гораздо больше
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что мадридский «Реал» прошлым летом заплатил намного больше € 103 млн за хавбека Джуда Беллингема. Напомним, пресса сообщала, что «сливочные» приобрели английского полузащитника именно за эту сумму.

«Джуд и Эрлинг (Холанд. — Прим. «Чемпионата») — это два парня, которые оставили большой след в истории клуба. Это два парня, которых мы очень и очень ценим. Нет денег, которые могли бы компенсировать их потерю. Но раз случилось так, что вам нужно их отпустить, нужно выжать с этого как можно больше. Больше € 103 млн? Гораздо больше», — приводит слова Ватцке испанское онлайн-издание AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Джуд Беллингем перебрался в «Реал» в летнее трансферное окно 2023 года. В дебютном сезоне за «сливочных» англичанин проявил невероятную результативность и стал одним из лучших игроков команды Карло Анчелотти.

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