«Торпедо» назвало дату возвращения команды из отпуска

Московское «Торпедо» вернётся из отпуска и начнёт подготовку к новому сезону Мелбет Первой лиги 8 июня. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футболисты «Торпедо» выйдут из отпуска в субботу, 8 июня. В этот день наша команда пройдёт углублённое медицинское обследование в Клинике спортивной медицины в Лужниках. На следующий день чёрно-белые начнут готовиться к новому сезону на полях Олимпийского спорткомплекса «Лужники».

Расписание контрольных матчей в рамках московского сбора станет известно позднее», — написано в заявлении клуба.

«Торпедо» завершило сезон-2023/2024 Первой лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).