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Александр Бубнов считает, что Артёму Дзюбе пора заканчивать карьеру игрока

Александр Бубнов считает, что Артёму Дзюбе пора заканчивать карьеру игрока
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы после его ухода из московского «Локомотива». Вчера, 29 мая, клуб сообщил, что Дзюба покинул железнодорожников после завершения срока контракта. Эксперт считает, что футболисту будет сложно найти новый подходящий клуб.

«Перспективы Дзюбы туманны. В РПЛ он не нужен никому, даже командам из нижней половины турнирной таблицы. В зарубежных чемпионатах Артёму также делать нечего, для иностранных клубов он просто никто. Нападающий даже другу Леониду Слуцкому не пригодится. «Шанхай Шэньхуа» играет в совершенно иной футбол.

По большому счёту Дзюбе пора заканчивать карьеру игрока и переходить на различные шоу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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