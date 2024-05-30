Бенхамин Гарре рассказал, что ему нравится в России

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о жизни в России и рассказал, что ему нравится в стране. Также он описал жизнь в Аргентине и Англии.

— Где тебе больше нравится жить — в России, Англии или Аргентине?

— Хорошо там, где моя семья. Самое главное, чтобы им всё нравилось. Но если вернуться к сравнению, то это три совершенно разные страны. В Англии проходил этап взросления, когда я оказался один и всё делал сам. Аргентина — мой дом, где мои друзья, семья и привычки. В конце концов, я же вернусь туда. В России мне очень нравится и страна, и футбол, и стиль жизни. И везде я чувствую себя прекрасно, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.