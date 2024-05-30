Ватцке: «Реал» — фаворит финала ЛЧ, но «Боруссия» способна обыграть «сливочных»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке признал, что мадридский «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Если наш план сработает, мы способны выиграть финал. То, что мы можем признать «Реал» фаворитом предстоящей игры, является не стратегией, а обыкновенным историческим фактом. Они никогда не проигрывали в финалах Лиги чемпионов, не стоит забывать об этом, но всё когда-нибудь случается в первый раз»», — приводит слова Ватцке испанское онлайн-издание AS.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится в эту субботу, 1 мая. Игру примет лондонский стадион «Уэмбли». В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.