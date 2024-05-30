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Тикнизян объяснил, почему не состоялся его переход в «Зенит» зимой

Тикнизян объяснил, почему не состоялся его переход в «Зенит» зимой
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о несостоявшемся переходе в санкт-петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Что на самом деле происходило в истории с «Зенитом»? Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с «Локомотивом» мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех.

Если «Зенит» снова придёт? Посмотрим. Не могу загадывать. Уяснил для себя одну важную вещь — нельзя никогда ни в чём быть уверенным», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-экспресс».

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 25-летний Наир Тикнизян провёл 22 матча, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи.

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