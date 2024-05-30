Мостовой: если бы отставка Гончаренко произошла раньше, «Урал» не попал бы в стыки

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Честно говоря, я очень сильно удивлён, как «Урал» сыграл с «Акроном». Удивлён, как и многие, не только результатом, но и игрой. Поэтому не понимаю, что происходит с этой командой. Играется матч жизни, а у 90% футболистов «Урала» не горят глаза, значит, там какая-то пучина. Меня вчера это в какой-то момент бесило.

Мне кажется, что никто никогда не знает, надо ли раньше совершать отставку или нет. Другое дело, когда нет результата, то всегда виноват тренер. Я думаю, что «Урал» по составу и игрокам не уступает командам, которые находятся на восьмом и ниже местах. Но Гончаренко с «Уралом» ещё в прошлом году болтался внизу. Если бы отставка произошла раньше, то команда не попала бы в стыки. Поэтому это остаётся на совести руководителей «Урала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.