Бубнов высказал мнение, станет ли уход Сафонова потерей для «Краснодара»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен». Эксперт оценил ситуацию со стороны краснодарского клуба.

«Переход главного вратаря не должен стать большой потерей для команды Мусаева. За спиной Матвея сидел Агкацев. Всем прекрасно известно, что академия «Краснодара» готовит отличных голкиперов. Станислав должен справиться с ролью первого номера. Что касается капитанской повязки, так там сейчас потенциальных капитанов очень много», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).