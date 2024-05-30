Непомнящий: «Зенит» хочет забрать все титулы и будет мотивирован на матч с «Балтикой»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России «Балтика» — «Зенит». Встреча состоится 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Думаю, что в Суперфинале Кубка России будет очень сложно обеим командам. Одни достигли победы в чемпионате, а другие очень досадно вылетели. Но результат возможен любой, хотя «Зенит», конечно, будет очень мотивирован на этот матч, так как хочет забрать все титулы. Однако у меня нет чёткого ответа, кто является фаворитом в этой игре.

Сомневаюсь, что Игнашевич сказал о возможном уходе из команды футболистам «Балтики». Мне кажется, что такое событие не может подстегнуть футболистов, потому что Игнашевич и игроки жили душа в душу, поэтому они всегда играли за него», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.