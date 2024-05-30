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Марцел Личка назвал футболистов команд РПЛ, с которыми хотел бы поработать

Марцел Личка назвал футболистов команд РПЛ, с которыми хотел бы поработать
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал футболистов команд Российской Премьер-Лиги, с которыми хотел бы поработать.

«Если говорить о футболистах из других команд, которых хотелось бы потренировать, то мы все смотрим на тех, кто забивает голы. Например, Сперцян. А есть много игроков, которые делают черновую работу. Например, Черников из «Краснодара», который работает на команду.

Ещё могу выделить Глебова, капитан «Ростова». Он лидер команды, рабочий футболист, страхует спины игроков, которые стараются творить. У нас такой Диего Лаксальт. Сложно назвать одно имя, потому что есть игроки, игру которых можно не замечать, они находятся в тени, но работают на команду», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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