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«Оставим обиды позади». Глушаков встретился с Каррерой

«Оставим обиды позади». Глушаков встретился с Каррерой
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал свежее совместное фото с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой. Футболист заявил, что обиды между ним и итальянцем уже позади. Глушаков и Каррера вместе снялись в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Фото: Телеграм-канал Коммент.Шоу

«Умение внезапно появляться в нужном месте всё ещё при мне. Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского», — написал Глушаков в своём телеграм-канале, прикрепив фото с Каррерой.

Напомним, во времена работы Карреры в «Спартаке» у итальянца произошёл конфликт с Глушаковым. Футболист поставил лайк в соцсетях под косвенным призывом уволить Карреру. После этого тренер перевёл Дениса в дубль. Глушаков назвал это цирком.

Подробнее о том скандале:
«Каррера, конечно, психанул». Самый скандальный лайк в истории росфутбола
«Каррера, конечно, психанул». Самый скандальный лайк в истории росфутбола
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