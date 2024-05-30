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Бенхамин Гарре рассказал, как относится к возможному получению гражданства России

Бенхамин Гарре рассказал, как относится к возможному получению гражданства России
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства. По словам футболиста, для него не является проблемой получение паспорта РФ — он не видит смысла отказываться от такой перспективы.

«Всегда, когда задают этот вопрос, отвечаю: нет никаких проблем, чтобы получить гражданство России. Это помогло бы клубу облегчить задачу с поиском места для иностранца. Так что если это поможет, не вижу причин отказываться от российского паспорта», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, самарские «Крылья Советов» с Гарре в составе завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ, набрав в 30 матчах 41 очко.

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