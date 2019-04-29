Гари Невилл считает, что «МЮ» придётся переплачивать за футболистов летом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл поделился мыслями о положении клуба в преддверии летнего трансферного окна.



«Выбирая новый клуб, футболисты всегда хотят выигрывать трофеи и выступать в Лиге чемпионов. Большой вопрос к Сульшеру – насколько на сегодня далека команда от победы в Премьер-лиге.



Моё мнение таково: «Юнайтед» – богатый клуб с огромным доходом, и летнее трансферное окно обойдётся им дороже, чем могло бы. Футболисты продолжат идти к ним, потому что это всё ещё большой клуб, но денег придётся потратить больше. На протяжении 20 лет «Манчестер» находился в идеальном положении, когда клуб был достаточно силён, чтобы не расстраиваться при потере игроков. Сейчас этого уже нет», — цитирует Невилла Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

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