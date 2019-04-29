Уткин: спасибо Даниилу Уткину за то, что он прославляет нашу фамилию

Известный блогер Василий Уткин высказал мнение по поводу прошедшего матча 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (2:0).

«Кажется, в чемпионате России с чемпионом всё более-менее ясно, и не потому, что в последнем туре уже и теоретические шансы на победу потерял ЦСКА. Но ЦСКА — «Краснодар» — это особая история, и не только потому, что победный мяч забил Даниил Уткин. Все написали: «Василий, он вам даже не однофамилец. У него фамилия птичья, а у вас — медицинская». Друзья, я очень тронут. 21 год назад я придумал эту шутку, и она стала мемом ещё до появления интернета. Спасибо вам больше. Спасибо, сопоставимое с тем, которое я говорю Даниилу Уткину за то, что он прославляет нашу фамилию. Что Уткину хорошо, то ЦСКА — смерть. Да, Евгений Леннорович? Вы же тоже об этом помните», — сказал Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб».