Жена Икарди: Мауро моложе Спаллетти, он останется в «Интере» на 150 лет

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, прокомментировала слова главного тренера Лучано Спаллетти, который ранее заявил, что готов остаться в клубе ещё на 100 лет.

«Спаллетти хочет остаться в «Интере» на 100 лет? Мауро моложе, он останется на 150 лет. Икарди принял решение продолжить выступления за „Интер“, – приводит слова Нары Sky Sport Italia со ссылкой на программу Tiki Taka.

Напомним, в феврале Икарди был лишён капитанской повязки в «Интере» после критики в адрес клуба со стороны Нары, обвинившей нерадзурри в неуважении к мужу.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди принял участие в 25 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов (4 — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.