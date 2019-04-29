Агент: Бэйл предан «Реалу» на 100%

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что мысли его клиента связаны только с мадридским клубом.

«Бэйл предан «Реалу» на 100%. В его отношении ничего не изменилось», — приводит слова Барнетта Marca.

Напомним, после матча 35-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:1) главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Бэйл, возможно, недостаточно сфокусирован на команде.

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» может продать или отдать в аренду форварда в летнее трансферное окно.

29-летний Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэма Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. Игрок провёл за клуб 231 матч во всех турнирах, забил 102 мяча и отдал 64 результативные передачи.