Кононов: у нас есть коллектив, сейчас сядем — поговорим. Раньше этого не было

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отметил, что команда движется в правильном направлении.



«Очень сложный сезон с психологической точки зрения. Он таким был почти с самого начала чемпионата. Сейчас следует продолжение. Но, в любом случае, мы управляем ситуацией. Команда не столь разрозненная, как это было раньше. Я на 100 процентов говорю, что мы двигаемся, в любом случае, у нас есть коллектив. Сядем, поговорим сейчас. Раньше этого не было.



Сегодня была очень сложная игра с психологической и физической точки зрения, но они все равно боролись друг за друга. И вам, и нам хочется большего. Но имеем то, что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Кононов — журналисту: вы справляетесь со своей должностью? Вот и я так же