Хусаинов: Уремович завалил Зе Луиша, это на 500% пенальти в ворота «Рубина»

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с фолом защитника «Рубина» Филипа Уремовича на нападающем «Спартака» Зе Луише в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Уремович фолил на Зе Луише, он руками его завалил. Защитник использует руки и валит нападающего назад, так что это пенальти на 500 процентов, можно было ещё и жёлтую карточку показать. Такими действиями арбитр вредит сам себе – в следующей похожей ситуации он также мог назначить пенальти, а такие моменты всегда будут. Так вмешиваться в ход игры нехорошо по отношению к футболу», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.