Камболов: Сорокин много забивает, думаю, вызова в сборную России он достоин

Защитник «Рубина» Руслан Камболов после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) отметил, что его товарищ по казанской команде Егор Сорокин достоин вызова в сборную России.



«Есть ли проблемы в клубе с выплатами зарплат? У нас в коллективе всё хорошо, работаем и стараемся, собираемся продолжать в том же духе. Всё хорошо, надеемся, что и в дальнейшем будет так же.



Что касается капитанской повязки, то это большая ответственность. Конечно, столько игр без побед добавляют давления на меня, это ответственно. И я, и все стараются поддержать друг друга, нам надо побеждать в ближайшей игре. Что касается позиции центрального защитника, то я опорника не играл с первого круга. Моя задача – играть там, где решит тренер и играть без ошибок. Скоро объявят игроков, вызванных в сборную? Думаю, Черчесов обо мне не забывает, просто нужно доказывать в каждой игре, что я достоин вызова в сборную. Любой игрок этого ждёт, а достоин я этого или нет покажут игры. Сорокин в сборной? Это дело тренера, но да, он много забивает, думаю, вызова в сборную он достоин. Но решать всё должен тренер», — передаёт слова Камболова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Камболов: Азмун хороший игрок, но сейчас «Рубину» надо справляться своими силами