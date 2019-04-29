Камболов: Азмун хороший игрок, но сейчас «Рубину» надо справляться своими силами

Защитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Главной задачей для нас было контролировать мяч и правильно располагаться на поле, чтобы при прессинге «Спартака» мы могли играть спокойно. Сорокин – лучший бомбардир? Слава богу, что так получается, но сегодня мы могли забивать и до его гола – моменты были. Мы сыграли неплохо, игра была равной, так что все молодцы – бились до конца.



Место «Рубина» в турнирной таблице? Тяжело сказать, что у нас не получается. Бывает, что нам залетают шальные голы, где-то мы не реализуем моменты, а иногда не хватает фарта. Нужно добавить агрессии впереди и реализовывать все моменты, которые создаём. Если бы было так – мы шли бы на другом месте. Азмун? Конечно, он классный игрок, но мы понимаем, что его сейчас в команде нет, надо справляться своими силами. На тех, кто впереди у нас играет, лежит ответственность. Им надо быть наглее и реализовывать свои моменты», — передаёт слова Камболова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.