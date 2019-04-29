Ханни: «Спартаку» не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни отметил, что московской команде стоит сосредоточиться на попадании в пятёрку лучших команд РПЛ.



«Слухи о моём уходе из «Спартака»? Я ничего об этом не читал, но я не достиг в «Спартаке» того, чего хотел — я хочу выигрывать титул. «Спартак» очень важен для меня, я хочу стать с ним чемпионом до того, как уйти отсюда. Сейчас я хочу быть частью команды, мне нравится атмосфера здесь, а контракт у меня на три с половиной года.



Что касается шансов на попадание в тройку ради Лиги чемпионов, то в последних играх мы допускали ошибки, так что сейчас нужно двигаться от игры к игре и сохранить нынешнюю позицию. Это не значит, что у нас нет амбиций больше, они есть, мы хотим быть выше. Но нам не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми, а когда закончится чемпионат – посмотрим, что будет.



Матч с «Арсеналом»? После таких матчей важно перестроиться и забыть поражение, сегодня мы сделали максимум, чтобы показать это, чтобы биться против «Рубина» для наших болельщиков», — передаёт слова Ханни корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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